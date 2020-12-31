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台北市長柯文哲宣布今(31日)晚的台北跨年晚會將如期舉辦，但降低進場民眾人數，引來大批網友砲轟柯為自己一時名譽及利益，不顧市民健康；但也有網友說，衛福部長陳時中都指出台灣目前相當安全，是否舉辦跨年活動可由各地方自行決定，那柯文哲宣布如期舉辦，到底有甚麼問題？

台灣近期新增一例本土確診案例，加上英變種病毒入侵，讓民眾對防疫是否出現破口相當憂心，跨年活動是否續辦也成為討論焦點，對此衛福部長陳時中曾表示，跨年活動定並無影響，各縣市主辦單位只要做好防疫規劃，活動仍可照辦。

但大多數的縣市仍不希望因為跨年活動造成民眾群聚，使得防疫出現破口，紛紛將活動延期或是改為線上直播；但台北市卻獨排眾議，宣布台北的跨年晚會將如期舉行，引來批評，認為柯文哲這樣做是在拿市民的生命安全當賭注。

但也部分網友認為，陳時中都說只要主辦單位做好防疫規劃，那麼活動就可以照常舉辦，罵的人到底有甚麼問題？「難道他們都逆時中嗎？」其他網友也回文指出「根本大驚小怪」、「菸粉突然期待防疫破口了，又要轉彎了」、「有guts！撐過了，國際可以洗一波」、「坐看雙標蟑螂側翼錯亂中」、「不跟風取消給推，雖然不建議群聚啦」、「阿不是都+0+0沒理由不辦，就你們地方文風起舞」、「柯p真的厲害…還以為會跟風取消」。

(中時新聞網)