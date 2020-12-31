麗寶2020跨年晚會。（本報資料照片）

谷關2020跨年晚會。（本報資料照片）

台灣防疫出現本土病例破口及首例英國變種病毒，台中市政府宣布跨年晚會、元旦升級改為線上直播，不開放民眾入場，而號稱「全台最高、最暖」的梨山及谷關跨年晚會也宣布比照辨理。台中由公部門舉辦的跨年活動接連取消或不開放進場，僅民間舉辦的麗寶跨年晚會照常舉行。

「全台最高」的梨山跨年晚會及「全台最暖」谷關跨年晚會由和平區公所舉辦，區長吳萬福考量配合台中市府同步防疫，今天上午與主管晨會過後，立即宣布梨山、谷關場跨年晚會改為線上直播，呼籲民眾不要到場觀看。

吳萬福表示，配合防疫一致性，不得以調整跨年晚會形式，建議民眾透過網路直播一同倒數迎接2021，若有遊客到場觀看，將派員柔性勸導，如果民眾仍堅持留在現場，會嚴格要求全程配戴口罩，並實聯制登記。

此外，梧棲跨年晚會預計跨年夜邀請張秀卿等多位知名藝人與民眾倒數。梧棲區長溫國宏也跟進市府決策，宣布配合中央防疫，加上考量近日台中海線風勢強勁，於中港高中舉行的跨年晚會活動取消，對大家說抱歉。

公部門舉辦的跨年活動大亂，僅民間舉辦的麗寶跨年晚會則是照常舉行，2020跨年夜有安心亞、2021元旦晚間有蕭敬騰登場，並沒有改為線上活動的規劃。麗寶表示，演唱會現場人數上限控制在4萬人以內，將嚴格要求觀眾全程配戴口罩、禁止飲食、測量體溫、加強消毒及實聯制等防疫措施。

(中時 )