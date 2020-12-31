日常忙碌於行醫、出書及演講，身高168公分、體重55公斤的璽悅中醫診所院長羅珮琳，常給人仙氣飄飄的氣質美女中醫師印象，令人羨慕的是，20年來她歷經結婚生子，始終維持20歲的體重及好膚質。

走進她的診間，馬上就能看到電腦旁擺了2個保溫杯，沒有任何飲料罐。

「我都喝溫開水，平常吃得很清淡，不吃冰，甜的東西也很少吃，」羅珮琳說，以前也會吃外食像炒飯或便當，但只要一吃到外食就會覺得口渴或太鹹，有時隔天起床還會發現眼皮浮腫、腳腫，甚至眼袋很明顯，因此這2年她嘗試自己做便當，吃得很清淡，結果口感變得更敏銳。譬如發現蔬食不須調味就很鮮甜可口，「有時吃肉會反而覺得有腥味，」她說，現在主要以蔬食為主，肉類吃得很少，偶爾上健身房運動後，會買一包超商的水煮雞胸肉配沙拉，補充蛋白質。

美女中醫師羅珮琳，自製低卡溫沙拉顧胃不發胖。(示意圖/Pixabay 康健雜誌提供)

●自備顧胃溫沙拉，吃得飽足又不發胖

擅長婦科疾病調理的羅珮琳分享美麗祕訣說，她的三餐很簡單，早上以饅頭、麵包加上1杯自己煮的咖啡，加鮮奶不加糖。午餐有時不吃，若晚上需要看診，她會提前在下午4點左右吃自己準備的溫沙拉便當，晚上回家再補充當季水果，若還覺得餓，她的宵夜很簡單，補充2片起司或1把堅果。

晚餐後若還覺得餓以1把堅果當作零嘴。(示意圖/康健資料照片 康健雜誌提供）

羅珮琳的自製便當「有點類似溫沙拉的概念，」她說，週一～週五至少會吃3次溫沙拉，週末則跟家人一起正常吃飯，沒有忌口。

她認為溫沙拉製備簡單，且能吃出蔬菜甜味，五顏六色的蔬菜熱量低，搭起來又有美感，看起來賞心悅目，吃得飽足又沒有負擔，「身體比較輕、也不容易水腫，」她覺得自備溫拉沙好處多多。

羅珮琳的溫沙拉是採用清蒸法，多以纖維多、熱量低的蔬菜為基本款，像高麗菜、白花椰菜、金針菇等，搭配五穀根莖類的馬鈴薯及豆腐，包含了纖維、植化素、澱粉及蛋白質等多種營養，不加調味料，羅珮琳說，這種溫沙拉纖維多又有飽足感，且對中醫來說這些食材又有顧胃效果，很適合需要控制體重或覺得沙拉冷涼、不喜歡吃沙拉的人。

●顧胃溫沙拉，吃飽不發胖

羅珮琳的溫沙拉包括：

.高麗菜：約1/4顆，也可改用白花椰菜。高麗菜、花椰菜是十字花科蔬菜，具抗發炎及抗氧化效果，中醫認為可顧胃。另外很推薦放玉米筍，高纖熱量低，中醫認為具有利水、消水效果

.金針菇：金針菇纖維多助排便，且有多種胺基酸可增加大腦功能及記利益，並含有可調節免疫功能的蛋白質，可活化免疫力。羅珮琳的做法是把金針菇蒸熟當麵條吃，1餐1包就能吃得很飽足。

.馬鈴薯：小型的馬鈴薯2顆（或南瓜、紅蘿蔔）切大塊當成主食，中醫認為五穀根莖類的主食能健脾顧胃。

.板豆腐：另外煮成湯或蒸好，再加入便當中，好處是不易變形。豆類含大豆異黃酮，類似女性荷爾蒙，並有維生素E可防老化，或者可換成同樣是優質蛋白的水煮蛋或炒蛋。

將以上蔬菜備好，取一大盤，把容易出水的高麗菜放最下面，依次疊上金針菇、豆腐，水分較少的馬鈴薯放最上面，羅珮琳說，高麗菜會出水，蔬菜泡在水裡蒸熟，最上層的馬鈴薯也可保持乾燥，口感較豐富。

她的做法是整盤蔬菜放入電鍋中，外鍋放2碗水蒸熟即可食用，也可搭配胡麻醬食用。如男生需補充蛋白質，可另外加1片蒸熟雞胸肉。

(中時新聞網)