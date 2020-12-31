五股垃圾山早年因為缺乏管理違章建築林立，新北市長侯友宜上任後大力整頓，五股戶所也針對轄區違章門牌廢止與重新編訂，由統立環保工程有限公司拔得頭籌，取得整頓後第一面正式門牌。

民政局指出，五股區的統立環保工程有限公司分廠，今年5月取得新北市工務局核准的臨時建築執照後，已自行拆除老舊違章鐵皮屋並整頓廠區，改建為RC結構建築物，重新打造辦公廳舍、作業廠區並改善公安、消防、環保等設施。

戶政科長顏耀明表示，配合「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布實施前試辦計畫」，如建物完工經工務局勘驗合格，業者即可申請門牌初編，戶所全力予以協助，現階段將先發給紙質門牌，該門牌權利義務與正式門牌相同，預計在明年中旬五股區換發1萬8千多面新式門牌時，再行釘掛鋁質門牌。

統立環保工程公司五股廠長徐聰德表示，接受輔導合法化後，雖拆除改建的成本需自行吸收，但因有市府團隊協助，符合相關法規，讓工作環境更安全、生活環境更舒適，終於不用再害怕被檢舉，讓全家人日子過的安心又踏實。

顏耀明表示，取得門牌後，業者可以申請門牌證明，並據以辦理工商登記、通訊、水電、瓦斯等事宜，如有申請門牌初編相關問題，可洽詢五股戶政事務所。

(中時 )