國內30日爆發新冠肺炎英國變種病毒確診案例，高雄等各縣市的跨年晚會紛紛改為線上直播，義大同時宣布跟進，跨年晚會改為線上直播，僅開放義大皇家酒店等跨年住房套裝專案的房客，及義大別墅社區住戶以實名制入場。一般民眾，包括取得VIP入場券的民眾都不得入場。

義大世界表示，12月31日「2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會」將改為線上直播，一般民眾及已取得VIP觀賞區入場券的民眾皆不得入場，歡迎大家在家收看線上轉播，晚間8時開始，將於華視主頻、華視新聞資訊台、華視YouTube頻道轉播，直播晚會全程，與民眾一同迎接2021年，期望讓世界看見台灣的團結防疫精神，祈願2021新的一年幸福美好！

至於義大皇家酒店、義大天悅飯店、義大遊樂世界跨年住房套裝專案之房客、義大別墅社區住戶，將採實名制進入會場，確認房號與相關實名制所需資訊，才能進場，進場時會於入口處為房客噴酒精進行手部消毒、測量額溫，若額溫超過37.5度不得進場，入場房客皆須遵守中央流行疫情指揮中心之規定，會場內全程配戴口罩、除了喝水外禁止飲食，此外，現場會嚴格要求社交距離，以確保房客欣賞晚會的防疫安全距離。

(中時 )