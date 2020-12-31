裕隆(2201)歷經去年大幅打銷虧損後，今年可望獲利並發放股利；加上市場預期有機會打進蘋果Apple Car供應鏈，以及外資近六日買超共3183張。上周起股價一路上漲，今2020年台股封關股價續飆，早盤漲幅逾5%，衝上45元今年高點。

市場傳出鴻海、裕隆合資公司鴻華先進新推出的MIH電動車開放共用平台，有望供應給蘋果Apple Car，激勵裕隆近期股價走揚。

裕隆和鴻海集團合作創立鴻華先進公司，雙方合作發展電動車；鴻華先進訂下2年內推出首款電動車、5年內搶下全球10%市佔率目標。身為蘋果重要夥伴的鴻海，有機會透過新推出的MIH電動車共用平台切入Apple Car供應鏈，鴻華先進有機會為Apple Car打造硬體底盤平台。

裕隆去年擺脫財務包袱，今年前三季持續獲利；前三季合併營收585.53億元，營業淨利約9億元，淨利歸屬於母公司15.08億元，每股淨利為1.54元。

展望後市，法人看好裕隆旗下裕日車(2227)、中華(2204)及裕融等第四季獲利挹注，裕隆第四季獲利有望再優於第三季。

裕隆去年在減資彌補虧損後，今年已連三季獲利，累計前三季EPS 1.54元，今年全年將獲利，明年配發股利機率高，且為回饋股東，預計配發率會優於過去40%的水準。

法人預估裕隆第四季、全年可獲利。展望未來，若不計其他費用，裕隆轉投資加本業每年可望有近40億元獲利，隨著裕隆打消虧損包袱後，未來可望持續獲利。

(時報資訊)