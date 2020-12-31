美國貿易官員30日（周三）宣布向特定歐盟產品加徵關稅，受影響的產品包括來自法、德的飛機相關零件、酒類，這也反映美歐之間多年來為了飛機製造商的補貼爭議依舊持續。

美國貿易代表署（USTR）發布聲明指出，增加法、德進口的飛機製造零件、特定非氣泡酒、干邑白蘭地和其他白蘭地的關稅。USTR並未表明何時開始加徵關稅，僅提及未來還會公布其他細節。

此為美針對歐洲補貼自家飛機製造商的爭議所做出的最新反擊動作，兩方16年來為了波音、空巴各自獲得政府補貼而爭執不斷。

(工商 )