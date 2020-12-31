整體製造業齊步走，迎向景氣大好！台經院今（31）日公布11月整體製造業景氣概況，代表景氣信號的燈號與信號值都有亮麗表現，景氣信號值分數創下30個月新高，與久違的綠燈只差一小小步，即將回到2018年上半年的製造業盛世。

台經院「製造業景氣信號之燈號與信號值」具有預報製造業景氣走向的領先功能，調查單位台灣經濟研究院景氣預測中心指出，11月整體製造業景氣信號值由109年10月之10.60分，大幅增加2.31分至11月之12.91分，燈號連續四個月維持黃藍燈表現，就信號值來看，不僅接近變燈水準，分數更是創下107年6月以來新高。

台經院分析，11月整體製造業景氣大好，有五大項因素：一、受惠於國際消費性電子新品陸續推出，居家辦公、遠距教學等需求持續暢旺，帶動相關電子資訊產品需求續強；二，國際油價走高，三、時序即將進入歐美年終採購旺季，終端消費需求升溫，使得相關原物料價格與產品報價調漲，

其四、傳產拉貨動能復甦，傳產表現普遍較先前為強，有助於拉抬需求面與原物料投入面指標表現；五、11月國內股市交投熱絡，全球疫苗研發取得積極進展，令製造業廠商看好未來景氣，推升經營環境面指標表現。

(工商 )