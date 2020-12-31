內政部今日發布今年第3季全國及六都住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為106.89。其中桃園市、台中市及台南市上升幅度較大。另外全國房價所得比也從上季的平均8.66上升為9.19倍，6都房價所得比全面上揚。本季房價所得比在6都當中，全面上漲，台北市帶頭點火，上升0.9最多，成為15.29倍，其次是新北市，上升0.65成為12.16倍。

房市熱熱熱，內政部今天發布的第3季住宅價格相關指數都呈現上揚，內政部表示，將密切關注房市交易及價格變動情形，另將與各部會共同推動「健全房地產市場方案」相關措施，強力防杜不當炒作市場價格行為，以健全整體房市發展。

內政部說明，經統計，本季6都住宅價格指數較上季上升。其中以桃園市、台中市及台南市上升幅度較大，分別為2.12％、2.05％、2.56％。桃園市房價上升幅度較大地區，主要為桃園區桃園藝文特區、中路區段徵收區及中壢區青埔特區等新開發區；台中市則以捷運綠線沿線車站地區為主；另台南市則以因南科投資效應帶動的善化區及新市區，以及永康區及安平區新開發區為主。

內政部表示，本季國內整體經濟因防疫工作防範得宜，出口表現亮眼，國內消費持續回溫，初步統計經濟成長率較去年同季上升達3.92％；在貨幣總計數方面，109年9月M1B及M2年增率分別上升12.10％及7.15％，屬相對寬鬆狀態，五大銀行新承作平均房貸利率也維持1.359％低利率。在高經濟成長率與低利率的整體環境下，持續推動住宅市場購屋需求，再加上特定地區交易熱絡，帶動整體房價指數上升，也推升住宅貸款餘額創7兆8112億元新高。

內政部強調，對於近期住宅價格指數及住宅貸款餘額持續上升情形，內政部將密切觀察變動情形，並透過建立各項診斷指標系統，評估診斷整體市場發展健康與否。

此外，針對近期部份預售屋建案藉由紅單交易等投機炒作行為，影響整體住宅市場交易價格行情情形，內政部除已辦理不定期聯合稽查行動予以遏止外，也已完成平均地權條例等法案的修法，以加強紅單交易管理，同時使預售屋交易資訊揭露更為即時透明，以防杜不當炒作。

內政部今天也同步發布今年第3季全國及六都房價負擔能力指標。本季全國房貸負擔率為36.76％，較上季上升2.12％，相較去年同季上升2.03％，房價負擔能力仍屬略低等級；另房價所得比為9.19倍，相較上季上升0.53，較去年同季上升0.72。

此外，本季六都房貸負擔率部分皆為上升。台北市房貸負擔率為61.14％，較上季上升3.57％，為房價負擔能力過低等級；新北市房貸負擔率為48.63％，較上季上升2.59％，為房價負擔能力偏低等級；桃園市、台中市、台南市及高雄市房貸負擔率分別為31.72％、39.91％、30.15％及30.58％，分別較上季上升2.03％、1.50％、0.97％及1.50％，均為房價負擔能力略低等級。

本季各市縣房價負擔能力，可合理負擔等級計8個(苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市)；略低等級計10個(桃園市、台中市、台南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣)；偏低等級為新北市；過低等級為台北市。109年第3季除雲林縣、澎湖縣及基隆市房價負擔能力變好外，其餘縣市房價負擔能力下降。

值得注意的是，本季房價所得比在6都當中，全面上漲，台北市帶頭點火，上升0.9最多，成為15.29倍，其次是新北市，上升0.65成為12.16倍，桃園市也上升0.51，來到7.93倍。其餘各都也都呈現上揚局面。

(中時 )