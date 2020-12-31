網紅謝侑芯擁有甜美外型加上和傲人E罩杯上圍，在網路上擁有一票死忠粉絲，曾就讀中臺科大護理系的她，畢業後也擔任護理師一職，被封為「護理系女神」，目前她專職當直播主，也時常在社群平台和粉絲分享辣照，日前她曬出幾近全裸的大尺度性感照，又再度讓粉絲陷入暴動。

她日前在IG發文，曬出一系列單穿吊帶絲襪的照片，只見她穿著黑色蕾絲絲襪，腳踩黑色高跟鞋，露出一段白皙大腿的「絕對領域」，上半身更是一絲不掛，只用凌亂的長髮遮住重點部位，性感的腰身曲線一覽無遺，另一張照片，謝侑芯離鏡頭更近，露出甜美笑容，纖細的手臂正好擋住豐滿上圍。

謝侑芯在文中提到，「你們瘋狂敲碗的絲襪，想看更多就讚起來」，大放送福利照，讓粉絲超興奮，紛紛激動直呼，「想看更多」、「超火辣的」、「看我還不讚爆」、「太辣受不了」、「真的是極品」、「大概出門別人女友要狠擔心」、「碗敲到破掉啦」。

事實上，謝侑芯過去就常曬出清涼照，尺度都遊走在走光邊緣，也因此曾發生過真的走光的事件，甚至曾不穿內衣上街，走在路上超吸睛，每每發文都能引發熱烈話題。

(中時新聞網)