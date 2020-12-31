根據教育部最新統計，108學年各級學校新住民子女學生數合計31.2萬人，占全體學生總數的7.4％，等於每13.5個學生中就有1人是新住民之子；近5學年間高級中等以上新住民子女學生數更增加逾10萬人，成為台灣少子化時代的重要生源。

教育部近日公布「各級學校新住民子女就學概況提要分析」，自民國80年代起台灣新住民及其子女數均呈增加趨勢；近年新住民結婚人數，除了2020年因為新冠肺炎疫情影響，其餘仍維持每年約2萬人。

統計顯示，108學年各級學校新住民子女學生計31.2萬人，與107學年持平；占全體學生人數7.4％，較上學年微增0.1％。觀察近5學年變化，新住民子女學生數及占全體學生比率均逐年遞增，人數增加3.8萬人、14.0％；占全體學生比率亦增1.6％，顯示該生源重要性日增。

新住民子女學生父母來源國家地區方面，統計顯示，新住民子女學生的父母來自大陸地區者占4成4，若再加上越南及印尼就達8成9；幼兒園、國小及大專校院以大陸地區居首，國、高中則以越南為主。

觀察新住民子女學生父母來源國家地區，多是語言相近的大陸地區或鄰近東南亞國家。108學年新住民子女學生31.2萬人中，父母來自大陸地區者計13.7萬人、44.0％，人數居首；越南11.0萬人、35.3％次之，印尼2.9萬人、9.4％再次之，3者合占8成9。若再計入菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞等東南亞國家，人數共計30.1萬人，占比達96.6％。

縣市分布方面，新住民子女在非六都的比例較高。統計顯示66.7％新住民子女學生位於六都，而台灣全體學生有71.7％位於六都，換言之，六都新住民子女學生密集度不如全體學生。若以新住民子女學生占各縣市學生總數比率，以毗鄰大陸地區的連江縣24.4％和金門縣亦有15.5％最高，此外苗栗縣、嘉義縣、澎湖縣及雲林縣亦均占逾1成，皆是六都以外縣市。

(旺報 )