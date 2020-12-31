藝人宥勝今年帶著妻小開露營車旅行了8個多月，考量孩子將入學，自己也想好好演戲，終於結束流浪生活，入住朋友位於台中清水的空房，未料宣布消息沒幾天，派出所所長特地登門造訪，了解原因後，讓宥勝又訝異又感動。

宥勝28日在YouTube頻道開箱新屋，一家四口住進朋友暫時出借的4層樓透天厝，透露地點位於台中清水，沒想到引起當地民眾的騷動，紛紛在臉書社團討論鄰居居然是大明星宥勝，讓派出所所長決定親自按門鈴，表明願意為他們一家人加強戒備，使宥勝大呼「警方的關切，確實讓我們很意外，到最後，內心卻是溫暖到不行…」。

宥勝30日晚間特地在臉書感性地表示，自從搬到鎮上半定居後，就感受到居民們的熱心，「不管是早餐店、五金行、文具店、咖啡廳、里長……只要是遇見我們的朋友，都熱情的想要分享他所擁有的東西，除了送伴手禮，打折，多夾兩塊肉，借水借電，甚至還有不收錢的！」最感動的是，宥勝說居民們的幫忙都是不求回報，讓他們夫妻倆完全愛上這個城鎮。

宥勝最後謝謝清水鎮的朋友們，「為我們保留一些空間，我們當然非常感激，但如果真的想找我們聊天、拍照、或者只是微微笑，我們也是非常非常願意的，因為這就是人與人最美麗的互動，一種難得又珍貴的真實交流。」同時他宣布一家人確實住在這裡，「未來的日子裡，還請大家多多指教！」

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(中時新聞網)