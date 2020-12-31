據勞動部統計，截至今年10月底為止，使用僑外生評點制的人數已達1911人，已較於去年全年的1790人多，預估全年會較去年增加約2成，勞動部推估，可能是受到疫情影響各國經濟，可能連帶使其母國工作條件較為不佳，因此選擇留在台灣工作人數增加。

而據勞動部統計，1911人中以馬來西亞僑外生申請人數最多占約5成，其次為香港、印尼及越南各占約1成。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，依外國人從事就業服務法第46條第1項第1款至第6款工作資格及審查標準第5條之1第2項規定，近年來僑外生評點制均為2500人，至於是否要再上修則視開放與申請的情況。

僑外生評點制評點項包括學歷、平均薪資、工作經驗等，只要合計滿70分以上即可取得3年工作許可，相較一般白領移工薪資要達4萬7971元、工作經驗等較為寬鬆，蘇裕國說，僱主可為聘用的員工使用評點制取得工作許可，但行業別僅限，但若之後轉換工作則僱主要再重新為該名僑外生申請。

至於未來是否會調整每年2500人的門檻？蘇裕國指出，2500人的門檻是預估僑外生人數留台人數，但隨著就學增加，但還要看申請的情況，明年仍開放2500名名額申請。

(中時 )