立法院昨天三讀通過實價登錄2.0三法的修法。蔡英文今天表示，執政沒有假期，拚到2020年最後一天。她感謝行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊，和朝野立委，特別是民進黨立委們。「居住正義，讓我們一起繼續努力」！

台灣民意基金會日前公布民調，蔡英文總統聲望明顯下滑，基金會董事長游盈隆認為，蔡英文第二任期的「蜜月期」已經結束，但遭總統府反駁表示，為台灣打拚，「執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期」。

蔡英文今天也在臉書以立法院通過的修法來證明，強調「執政沒有假期，拚到2020年最後一天，立法院依然辛苦開著會，行政部門也積極推動著政策」。

她說，就在昨天，立法院已經三讀通過實價登錄2.0三法的修法。新修訂的平均地權條例、地政士法及不動產經紀業管理條例，將有助於實現以下居住正義目標：

包括實價登錄揭露至門牌，房價資訊更公開透明；預售屋交易即時申報，避免不當哄抬、錯誤營造熱銷假象；預售屋和成屋的交易價格，如果登錄不實，罰鍰將會提高；預售屋銷售前要先報備，如果違反定型化契約，將會即時開罰；遏止紅單炒房亂象，紅單（購屋預約單）不得轉售，違者重罰；增訂主管機關查核權，嚴查炒作，受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

蔡英文表示，不論是興建社會住宅，還是推動實價登錄2.0，都是大家高度關心的議題。她要謝謝蘇貞昌院長帶領的行政團隊，盡心盡力推動政策，也要謝謝朝野立委，特別是積極排審法案的民主進步黨立委們。「居住正義，讓我們一起繼續努力！」

(中時 )