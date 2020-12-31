為了內在健康也為了外在分數，瘦身早已是不分男女老幼的全民運動，無論採用哪種減肥法，生酮、低醣、斷食、少吃多運動…，有人成功有人失敗。總歸一句，瘦身都不是件簡單的事。您有想過為什麼嗎？是意志不堅，總管不住嘴？是惰性堅強，運動只有三分鐘熱度？這些都只是表面上原因，真正最關鍵的，是大腦沒有做好瘦下來的準備。

老一輩的人們常說：「太瘦沒有生病本」，這樣的觀念源自於過往相對較艱困的環境。由於糧食取得不易，爭取最大的能量效益，就成為能否存活的重要關鍵。這樣的生理邏輯至今尚未改變，所以只要當大腦覺察到生存危機，例如過度節食，導致熱量攝取不足；或者是生理心理太過勞累，休息不足等情況，都會激起大腦的危機意識，進而發出需要進食、儲存熱量的訊號。結果不外乎「餓」、「吃不飽」、或「努力囤積脂肪」。

這種狀態下，任何一種減肥行為都適得其反，越減大腦越緊張，只好更努力地發出訊號。意志力無法跟大腦的生存本能相抗衡，就好像我們無法單靠憋氣而拒絕吸入氧氣。所以「忍住不吃」的結局是破功，「努力運動」的下一步是食量更大。熱量攝取與代謝之間陷入惡性循環，越減越肥，越減越喪氣。

運動很好、飲食控制也很好，但在這麼做之前，更重要的是讓大腦有足夠的安全感，知道「身體雖然疲累，但只要好好休息就可以恢復元氣，不需要過度儲備熱量」，以及「雖然正在飲食控制，但沒有熱量匱乏的危機」（所以一定要吃足基礎代謝所需）。待這樣的狀態穩定後，大腦會放下戒心，透過正常的生理活動便能代謝掉多餘的脂肪，讓身體的脂肪肌肉比例回歸標準。不但能瘦，而且還不怕復胖，又不會對健康造成任何損害與負擔。

最後也是最關鍵的，該如何傳遞安全感給大腦呢？答案是透過自律神經系統！

自律神經系統分為交感神經與副交感神經，兩者的關係互相拮抗，像是煞車與油門、緊繃與放鬆、加與減…。當它們彼此之間配合得宜，就好比車子開得很順暢，不會一路超速狂奔，也不會猛踩煞車、頻頓地。

人能在適當的時候活力充沛或放鬆休息，大腦同感這樣順暢的生理運行，自然不覺有危機，能恰如其分地吸收並消耗熱量，讓人維持理想標準的體態與體重。《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》

(中時新聞網)