韓國31日最新數據顯示，韓國12月份的消費者物價指數(CPI)，已連續3個月的年增率都不到1%。同時，也連續兩年都在1%以下，並創下55年新紀錄。韓國雖暫時無通貨膨脹壓力，但悲觀者認為，通貨緊縮時代是否就要因此來臨。

韓國統計局最新報告，12月CPI只比2019年同期增加0.5%，略低於11月的年增0.6%，但比10月的0.1要高。韓國官員表示，這代表無通膨之虞。但是，12月與11月相比，通膨率月增0.2%，11月則是月減0.1%。

韓國今年都一直沒有通貨膨脹壓力，主因是低油價以及新冠病毒影響。以2020整個年度來看，韓國CPI年增率為0.5%，2019年則為年增0.4%，通貨膨脹率連續兩年增幅都小於1%。這也是自韓國統計局於1965年開始編制CPI以來，55年中第一次見到，通貨膨脹率連兩年都低於1%。

不過今年，由於颱風來襲與雨季影響，讓農產品價格飆升。2020年農產品，畜牧業和水產價格，共上漲了6.7%。同時，石油產品價格減少7.3%，而韓國民眾外出吃飯與休閒花費雖增加1.2%，但卻是8年以來，最少的一次增幅。

低通膨環境可提供韓國央行多樣化政策空間，目前韓國利率維持在0.5%的歷史低點不變。韓國央行希望CPI能回到2%，並以景氣復甦與油價回升為基礎，上修今年通膨率預測，從原先0.4%調高至0.5%。展望2021年，韓國通貨膨脹率應可見1%。

(時報資訊)