德國中央銀行總裁魏德曼(Jens Weidmann)警告歐元區政府在疫情期間的拉高政府舉債來支援經濟，表示不要指望歐洲央行會永遠維持低利率，有必要時，歐洲央行會提高利率。

身為歐洲央行治理委員會成員之一的魏曼德，在周四出刊的萊茵郵報中表示，物價穩定的要求如果高過利率，歐洲央行是不會考慮到主權債務償還的成本問題。

魏德曼表示，以(各國政府)自身利益來考慮，政府應該做好利率上升的準備，不要假裝地認為其債務負擔可以輕鬆地償還。

為援助因疫情而來的衰退，歐盟國家稍早同意一項7500億歐元的復甦方案，該計畫由一聯合發行的債務來提供資金。該方案曾經為禁忌的議題，會員國德國曾不斷提出批評。各會員國也在疫情期間陸續各自地推出新債務和支援經濟計畫。

歐洲央行在12月稍早推出新的(購債)刺激方案，並表示2021年會是艱困的一年，並預期要等到明年底，疫苗的接種才會產生群體免疫效果。

(時報資訊)