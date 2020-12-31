Siri會通靈？一名台北男分享奇特經驗，上週末到台中，為了避開塞車，決定半夜才從南屯回台北。發動車子時，發現手機siri畫面顯示「早點回家」4個字，當時不以為意，但隔天赫然看到新聞報導，機車騎士闖國道1號王田南屯路段，遭輾成屍塊，相當詭異。

一名男網友在臉書社團《靈異公社》發文，表示上週六（26日）和另一半去台中，原本打算逛完夜市就回台北，但逛完夜市約晚上9點，按照以往的經驗，大雅這時候應該會塞車，於是兩人繼續慢慢逛，最後原PO決定去南屯吃火鍋，半夜再從南屯回去才不會塞車。

原PO說，發動車子後，另一半從包包拿出手機準備連接藍芽放音樂，看到手機在siri畫面顯示4個字「早點回家」。隔天看到新聞報導，一名機車騎士疑似誤闖國道1號王田南屯路段，慘遭3車輾過，屍塊四散。讓原PO覺得「雖然不是很可怕的經歷，但我覺得蠻妙的」。

其他網友也分享Siri的奇特經驗：「Siri 真的故事我可經歷一回，螢幕鎖著一個加快版的Siri，一直喊要我離開那地方，找什麼理事會長、海報電話。那時候出租房，嚇到我跟我朋友出去後，隔壁阿伯說有人死在整理面過 ！房東完全沒說。之後問候下里長，也說有人抬出去過！」。

「Siri有時候真的很可怕，有一次我從板橋朋友家要導航去信義區，Siri怎麼繞就是繞圈圈，一直不帶我出去巷子。我不信邪，硬是自己找路，結果它依然帶我進巷子。最後我說，算了，繞不出去，在這邊附近吃吧！然後Siri就好了，自己變換導航路線.....晚上吃飯時看到新聞，信義區新光三越倉庫區發生火災。超扯的」。

(中時新聞網)