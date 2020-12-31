知名相機評測機構DxOMark，在年底前公佈了2020年智慧型手機的多個獎項，依照不同項目評比出最佳手機。消費者能以此作為基準，選出最適合自己的手機！

DxOMark 2020年手機獎項：攝影類

1. 最佳拍照手機：華為Mate 40 Pro+

2. 最佳錄影手機：華為Mate 40 Pro

3. 最佳夜拍手機：華為Mate 40 Pro+

4. 最佳散景表現：華為Mate 40 Pro/三星Galaxy S20 Ultra 5G

5. 最佳長焦表現：小米10 Ultra

6. 最佳廣角相機：小米10 Ultra

華為Mate 40 Pro+日間實拍。（摘自DxoMark）

華為Mate 40 Pro錄影實測

華為Mate 40 Pro+夜間實拍。（摘自DxoMark）

華為Mate 40 Pro人像模式實拍（左）與三星Galaxy S20 Ultra 5G人像模式實拍。（摘自DxoMark）

小米10 Ultra室內實拍與局部放大對比照。（摘自DxoMark）

小米10 Ultra超廣角相機視野廣泛，且邊緣變形控制的很好。（摘自DxoMark）

以拍照、錄影的表現來說，華為Mate 40 Pro系列無疑是2020年表現最搶眼的手機，DxOMark指出華為Mate 40 Pro+寫下了有史以來拍照項目最高的144分數，在各項評測項目上的表現刀非常突出，包含在夜拍、低光源環境下的動態範圍、質地、噪音控制等，在各類場景都表現得很好。而華為Mate 40 Pro以及三星Galaxy S20 Ultra 5G在照片散景的表現都表現很亮眼，自然、效果接近數位單眼，且散景呈現動人色彩，相片細節保留得很好，噪點控制也很良好。而小米10 Ultra則是在變焦項目取得最佳表現的手機，無論在哪樣的變焦範圍內，都能保留良好的照片品質。

DxOMark 2020年手機獎項：自拍類

1. 最佳自拍手機：華為Mate 40 Pro

2. 最佳自拍錄影手機：華為Mate 40 Pro/華碩ZenFone 7 Pro

華為Mate 40 Pro前置鏡頭實測。（摘自DxoMark）

華為Mate 40 Pro前置鏡頭錄影實測

華碩ZenFone 7 Pro前置鏡頭錄影實測

若單以自拍（前置鏡頭）的表現來看，華為Mate 40 Pro則是在自拍項目表現最優，在低光源下仍舊保留廣大的動態範圍，這在一些背光或是高對比的環境下能帶來有效結果。而前置鏡頭錄影的話，則表現最佳的是華為Mate 40 Pro與華碩ZenFone 7 Pro，Mate 40 Pro在明亮或是室內環境下錄影都能保留良好細節、影片穩定功能也很有效；ZenFone 7 Pro自拍相機錄影在質地、細節的渲染上很好、低光源下的曝光表現也不錯。

DxOMark 2020年手機獎項：音效娛樂類

1. 最適合聽音樂及Podcast：小米10 Pro

2. 最適合收看電影及影集：OPPO Find X2 Pro

3. 最佳遊戲音效：華碩ROG Phone 3

4. 最佳生活錄影音效：榮耀 V30 Pro

5. 最佳自拍錄影音效：蘋果iPhone 12

6. 最佳現場演場會錄製音效：蘋果iPhone SE(2020)

7. 最佳錄音與會議錄製音效：華為Mate 40 Pro

以手機的多功能應用來說，音頻相關應用也是DxOMark測試的重點項目之一。在音效表現上，小米10 Pro獲得總體76分，在子項目中，音效播放獲得77分、音色表現獲得78分，空間音效則獲得77分的成績。而OPPO Find X2 Pro則在空間沈浸感上表現良好，用來看影片能帶你如臨其境；遊戲音效上，ROG Phone 3則擁有強大的低音表現，低音量時也相當清晰。而雖然外放音效的表現不是很好，但是Honor V30 Pro在生活影片的錄製上，重現的音效整體表現很不錯。自拍錄影上，iPhone 12則擁有很出色的響應頻率、敏銳的音效表現與良好的響度。在錄製演唱會等類內容時，iPhone SE則擁有均衡的音色表現，中音再現自然，且動態效果出色。在保存會議或是一般錄音內容，華為Mate 40 Pro能保留良好的度太效果、響度。

(科技)