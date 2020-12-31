政策打房，房市衝擊不明顯，但是報紙媒體倒已成為最大受災戶，最新市調指出，12月房地產報紙廣告幾乎全「趴」！已創下史上新低量。

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，31日公布2020年12月分數，降至35.4分，較 11 月份（37.1分）減少1.7分，分數終止連二個月上揚，對應燈號則已連續八個月亮出黃藍燈。

風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量與廣告批數等三項分數下降，來人組數和成交組數持平，只有議價率分一項分數上升。

住展雜誌研發長何世昌表示，因政府各部會陸續祭出打炒房措施，業者觀望情緒瀰漫在寒流中，使延後推案現象再起，新建案供給量急縮，買方也出現稍微縮手的跡象，市況正在降溫當中。

何世昌表示，政府打炒房，已先傷無辜，報紙廣告量竟創下史上新低。

住展統計，由於政府打炒房進階成打房，重擊業者的推案與銷售信心，12月推案量快速縮小。不僅如此，大多數業者均減少廣告投放量，以免引發相關單位關注，導致12月報紙建案廣告批數摔至約0.35萬批，創下統計以來新低。

政府打房尚未打倒不動產業者，但國內三大報系反而成為第一批受災戶，比今年2月疫情初期創下的歷史低點0.42萬批還慘。

12月預售屋推案量大減至約6百億元，案量達15億元以上的指標建案為台北市-中山「鐫豊」、大安「敦南琴朗」、北投「萬企大業」和「吉美天悅」；新北市-板橋「立信天禧-采蝶」、新店「央北鑫建築」、中和「雙和湯泉」、土城「CIO 全球創新總部」與「勤樸丰硯」、三重「繽麗」；桃園市-龍潭「來德雲鼎」、桃園「昭揚天地」與「國泰溪境」等案。

12月新釋出的成屋續降至約7百餘戶，而單一案量達15億元以上的指標建案為台北市-信義「信義一品」、內湖「碧湖天」（新壽地主戶）案。

數據顯示，政府打房秀一波操作，確實對市況造成抑制，但房價仍未受影響，業者並未因此停下漲價的步伐。

何世昌表示，政府接連出手打炒房，實價登錄2.0通過，預期觀望的氛圍會更濃厚；更何況，接下來房市就要步入一、二月傳統淡季，風向球分數應無大幅提升的可能，整體市場應會呈現文火慢燉的狀況。

(工商 )