台南市安南區31日發生一件妻子不堪長照壓力，半夜殺夫的悲劇。圖為李女殺夫的凶刀。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區發生一件妻子不堪長照壓力，半夜殺夫的悲劇，李姓女子長期照顧劉姓病夫，壓力過大，自己也因病纏身，31日清晨5時先持水果刀刺死丈夫，再持刀自殘，直到2女兒上午8時30分回家發現，趕緊報警，李女送醫救回1命，劉男已當場斷氣。

台南市安南區今（31日）清晨發生一起民宅兇殺命案。一名長期在家照護久病臥床丈夫的65歲李姓婦人，清晨持一把水果刀對著劉姓丈夫胸部猛刺，現場造成大量失血，行兇的妻子事後則企圖輕生，二女兒返家發現後立刻報警求救。劉男經送往醫院搶救後不治，李女被警方帶回釐清行兇原因。

據了解，行兇的婦人疑因不堪丈夫長期臥病在床多年，全由她自己一人打理照顧。警方初步研判妻子應該是不堪丈夫長期臥病在床，在精神壓力太大下才失控下手，詳情仍待進一步調查。

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