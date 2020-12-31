天后阿妹台東開唱進入倒數階段，台東市街上的超商從9點起紛紛湧現人潮，原來是為了台東限量開賣的張惠妹口罩。（蔡旻妤攝）

天后阿妹台東開唱進入倒數階段，台東市街上的超商從9點起紛紛湧現人潮，長長的人龍一路從超商內繞了一圈排到門外，甚至造成交通打結，原來是為了台東超商開賣的張惠妹口罩。

「外面那麼冷！想說9點再出門，竟然都沒了，沿路好幾家都撲空，還好這家還有！」粉絲說，霸王級寒流來襲，10點開賣，打算9點出門就能買得到，沒想到台東的「妹迷」太瘋狂，竟然搶購一空，還好被他找到一間還有得買！還有路過的阿伯因此停下機車，忍不住問天氣冷颼颼，這波人潮到底是在排什麼？「妹迷」齊聲脫口而出是排阿妹限量口罩，阿伯當場愣住直呼傻眼，真是太瘋狂了。

據了解，阿妹為了這次演唱會，特別與國家隊大廠萊禮生醫合作，推出「萊潔醫療防護口罩 x MEIGHT.O.NINE獨家授權款」，讓粉絲們一起防疫不忘時尚。口罩有綠色和紫色2款，8入裝要249元，整個台東只有12間超商販售，從30日開賣至元月1日，每間店限量50盒或100盒，每人只能限購2盒而且不能挑色。

(中時 )