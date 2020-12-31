大陸網紅周揚青先前和亞洲舞王「小豬」羅志祥交往9年，今年初以一封毀滅性分手信認了情變，也讓周揚青得到許多網友支持，人氣翻漲，不僅受邀上節目，也有許多時尚雜誌邀約。昨(30日)她自曝一組卸妝後真實面貌的照片，打趣說「美容編輯堅決不要」，但她覺得很可愛，便大方秀出來，也讓粉絲再次看到她無PS後的素顏照。

周揚青今年初寫下分手信，抖出羅志祥「多人運動」，並和工作人員、旗下員工過從甚密的八卦，導致小豬一夕之間工作全無，有人批評周揚青此舉是毀了前男友，她強調若要毀羅志祥，「絕不是只到今天這一步」，是因男方道德淪喪，無改過可能，她才決定公開一切，免得往後有他人受害。

周揚青曬素顏照。（圖／翻攝自周揚青微博）

而周揚青靠自己經營網購服飾事業有聲有色，先前也被起底爸爸是企業老總，早期有軍方背景，身價將近百億。周揚青過去大方承認整形，直說：「後來別人罵我整容會刪掉拉黑，後來想了想確實整了幹嘛怨別人罵，所以不拉了」，大方承認修修臉的態度，反而引來網友狂讚支持。

周揚青說皮膚上黑黑部分是卸妝到一半，準備改妝容的狀態。（圖／翻攝自周揚青微博）

昨周揚青自己曬出拍時尚美容雜誌的素顏照片，寫下：「一組我堅持要拍，但美容編輯堅決不要的片兒…他說你確定嘛？？！可是我覺得女孩子卸妝的時候也很可愛啊，對吧」，可見對自己素顏也相當有自信，粉絲也讚沒化妝、沒經過修圖過的照片看來更美，網友回說：「對！！！女孩子怎麼都是可愛的！要接受不完美的自己！」、「黑黑的是卸妝完沒擦乾淨的樣子嗎」周揚青回：「對呀，這是我準備改妝容卸妝卸到一半的時候」，另有人說：「你髮際線真好看哈哈哈」，周揚青又說：「畫的畫的哈哈哈」。

(中時新聞網)