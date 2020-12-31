你沒看錯~這是一間洗衣公司不僅提供精緻料理及酒飲，而且在台北這個寸土寸金的地方，算是高CP值的餐酒館，而且無論是約會、偷情、還是聚會可以說是絕佳的聖地！

再來說說這洗衣公司這麽有趣的名字主要來自主廚想向美國有名The French Laundry致敬，店裝風格走時尚感的低調工業風，可以發現路易奇位在信義安和站小巷弄的店面跟其他餐廳比起來門口真的隱密很多。是為了仿效1920年代美國菸酒買賣尚是違法、必須走私交易時期的風格，而Luigi正是當時黑手黨領袖的名字。

洗衣店變身餐酒館，洗衣店卻不洗衣！「路易奇洗衣公司」（圖／BEEN蜂報提供）

再來老王帶大家瞇一下他的菜單

你看看這菜單，可以發現餐點的價位都低的讓老王愛不釋手，至少連一道都沒有，那種會讓你有點不下去的感覺 ...

洗衣店變身餐酒館，洗衣店卻不洗衣！「路易奇洗衣公司」（圖／BEEN蜂報提供）

沒錯，大氣就是靠現在，大膽的跟妹子說：「想吃什麼盡量點，今天我請客...」

只能說老闆是一個很實際的藍人，為了把價錢反映在菜單上，捨棄了浮誇的擺盤，並以西班牙Tapas的概念呈現，雖然份量會稍微少一點（每道都是大約1~2人份），但價錢可以說很可以啊～

洗衣店變身餐酒館，洗衣店卻不洗衣！「路易奇洗衣公司」（圖／BEEN蜂報提供）

再來看看他的菜色，老實說這次老王是衝著他的隱藏菜單來了

江湖上有人說這家洗衣店的滷肉飯很厲害

對於一個白手起家的我來說，滷肉飯可以說在老王的人生當中佔據了一個相當著要的角色，除了爸爸、媽媽跟女人之外就是滷肉飯了...

哇靠...這...太逼人了吧～

洗衣店變身餐酒館，洗衣店卻不洗衣！「路易奇洗衣公司」（圖／BEEN蜂報提供）

你看看這鴨肝滷肉飯用的是高山烏龍茶為基底滷製，由於鴨肝與滷肉的風味很相近，油質相當豐富，另外再使用乾式熟成且具有大地風味的牛肉繼續熬煮滷汁，滷汁堅持不關火，一天一天慢慢熬，一天比一天更香更醇。

來到 Luigi 路易奇洗衣公司 喝酒，一定要來份像樣的牛肉做搭配，這裡對於各種肉類的烹調都相當的拿手，不來一份真的是對不起自己啊。

老王活了三十幾年也算是一個吃貨，我可以很大膽地拍胸脯保證，這肉啊屌打很多高價餐廳的肉質，老王本身不喜歡過於有嚼勁和血水的感覺，這道完全處理的恰到好處，佐料為香煎蒜頭和鹽，一口肉搭配這一口酒哇噻，喜歡吃肉的蜂民們絕對要來一份。

最後最後來點評一下，在這喧鬧繁華的台北市夜生活雖不少，但所有晚間的餐廳絕無一間像路易奇這樣注重餐點的餐酒館，路易奇使用減法經營模式，高級的食材以簡單的擺盤呈現，服務沒有特別精緻，採用半自助式，只想讓客人用平價享受到道地法式餐，這家Luigi路易奇洗衣公司真的是台北CP值數一數二高的餐酒館，至少以酒類來說真的沒有看過比它更划算的，如此高級的餐點卻是這麼平凡樸實的價位，份量精緻好吃，就算人少少來還是能吃到很多種，搭配餐酒絕對能吃得盡興，在這裡推薦大家幾道必點不要錯過的：牛排、豬肋眼心、油封鴨腿、剝皮辣椒義大利麵、隱藏版的鴨肝滷肉飯！

店家資訊

洗衣店變身餐酒館，洗衣店卻不洗衣！「路易奇洗衣公司」（圖／BEEN蜂報提供）

Luigi 路易奇洗衣公司

電話：02 2755 3709

地址：台北市大安區安和路一段112巷1號（捷運信義安和站1號出口，步行約1分鐘）

洗衣店變身餐酒館，洗衣店卻不洗衣！「路易奇洗衣公司」（圖／BEEN蜂報提供）

營業時間：星期二至星期日 17:30-02:00；星期一為公休日

洗衣店變身餐酒館，洗衣店卻不洗衣！「路易奇洗衣公司」（圖／BEEN蜂報提供）

洗衣店變身餐酒館，洗衣店卻不洗衣！「路易奇洗衣公司」（圖／BEEN蜂報提供）

(中時新聞網)