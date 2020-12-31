美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天表示，民主黨所提將抗疫紓困支票金額從600美元提高到2000美元法案，參院近期不太可能通過。

麥康奈此言看來，美國總統川普與共和黨國會高層關係出現裂痕，川普想要加碼紓困支票可能徒勞無功。

麥康奈在參院院會上表示，民主黨掌控的聯邦眾議院通過的紓困支票2000美元方案，「要在參院迅速通過並無現實路徑」。

眾院原本已通過600美元紓困支票方案，而在川普主張加碼下，眾院也如川普所願抬高額度至2000美元。

共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）告訴媒體，他認為從麥康奈一番話看來，參院採取行動提高支票金額是不太可能。

川普最近幾天在一連串推文中加強施壓共和黨同僚，要求他們為困苦的美國民眾在疫情紓困支票上加碼。川普稍早在推特上寫道：「2000美元，盡快！」

麥康奈表示，有些民眾其實並不需要2000美元支票。

川普即將在1月20日移交大權給民主黨總統當選人拜登（Joe Biden）。此際，他與共和黨高層國會議員關係出現了裂痕。

過去4年裡，共和黨國會議員與川普大致上相互依靠，但川普為了他們不附和選舉舞弊之說大為惱火。

(中央社)