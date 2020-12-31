立法院今天行使公平會、中選會人事案投票，國民黨團未進場投票。國民黨團總召林為洲質疑，公平會主委被提名人李鎂為過去經歷都在行政體系，跟執政黨關係密切，能否秉持獨立機關精神，抑或配合行政單位，備受質疑；黨團書記長林奕華批評，中選會淪「助選會」，因此黨團不投票，更不願意替民進黨背書。

立法院今天審查公平會主委被提名人李鎂為、副主委被提名人陳志民，及續任郭淑貞、洪財隆為委員、中選會委員被提名人陳恩民的人事案。國民黨事前就決議不進場投票，並舉行記者會說明原因。

國民黨團總召林為洲說，今天不會進場投票，對於提名名單令人失望。首先，公平會新任的主委與副主委人選很難令人期待，李鎂為曾任經濟部商業司司長，其專長在智慧財產權，未來擔任公平會主委，恐難以涵蓋整體經濟、企業、消費者保護、法律等層面，格局不夠大。

林為洲表示，其次，黨團也擔心將來處理到聯合壟斷、聯合漲價等不公平交易、及影響消費者權益等重大案件時，由於李鎂為一直都在行政體系裏面，跟執政黨關係密切，能否秉持獨立機關精神的獨立處分精神，抑或配合行政機關，備受質疑。

至於中選會被提名人陳恩民的適切性，國民黨團書記長林奕華說，中選會本來就失去中立，從李進勇任主委後，就淪為打擊政敵的工具，被稱為「助選會」，因此黨團絕對不投票來替執政黨背書。

林奕華指出，雖然陳恩民自稱無黨籍，但過去報導提到陳恩民的岳父是民進黨大老，甚至不諱言指一家4人都是綠營律師，陳恩民自己也完全不迴避。

此外，林為洲補充，過去不同機關都會分開投票，今天則是首次對2個不同機關的人事同意權，行使人事同意權案，這難道是在節省時間？趕跑攤嗎？即使通過人事案，黨團將持續嚴格監督，盼他們秉持良心獨立行使職權。

(中時 )