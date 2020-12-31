為推動綠色交通觀光政策，打造低碳城市，彰化縣政府從2014年起與微笑單車簽訂合約，提供YouBike1.0系統及車輛，合約至2021年1月6日止，彰縣府擬訂委託2011至2013年的3年營運計畫公開上網招標，由運點科技股份有限公司取得委託營運契約。逐步導入MOOVO系統及車輛 ，預計投入300輛MOOVO電輔單車、1350輛MOOVO自行車。

縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，運點科技股份有限公司將在2021年1月7日起逐步導入MOOVO系統及車輛 ，預計投入300輛MOOVO電輔單車、1350輛MOOVO自行車，總數和微笑單車一樣。建置新系統期間，YouBike1.0系統及車輛由微笑單車股份有限公司持續營運至6月30日，之後由運點科技股份有限公司全面營運彰化公共自行車系統。

運點科技公司沈暐傑表示，MOOVO系統與YouBike1.0系統車輛，最大之特色在於MOOVO係採電子圍籬與GPS車輛定位，搭配藍芽自行車架以規範停車區域，沒有無停車樁，與YouBike1.0停車樁固定場站不同。而MOOVO智慧運具的管理方式，可大幅提升土地坪效，增加借還車的場域方便性，並且民眾在租借使用上，MOOVO將會導入能使用悠遊卡、一卡通與手機掃碼租借的多元租借系統，滿足民眾的使用習慣。

彰化縣公共自行車全面更新升級，導入MOOVO系統及車輛1650輛數量不變。（吳敏菁攝）

彰化縣公共自行車全面更新升級，導入MOOVO系統及車輛1650輛數量不變。（吳敏菁攝）

田飛鵬表示， MOOVO一般自行車租借費率與YouBike1.0系統相同；而MOOVO電動輔助自行車，因搭載電力設備，騎乘較省力，故目前規劃費率為每15分鐘10元。考量個人資料保護問題，未來系統轉換期間，本府將發送簡訊予於彰化縣內完成YouBike會員註冊之民眾，以供民眾自行於網路上進行MOOVO系統註冊。

彰化縣政府感謝微笑單車7年來服務，從2014年起，提供1600萬次租借賃，微笑單車也表示，會員全台相通，註冊在彰化營運終止，可持續使用其他城市。縣府期待透過持續推動公共自行車系統升級，以減少私人運具使用率，騎出好空氣、好環境。

目前，國內新北市已開始採用MOOVO，公司表示，目前不少歐洲國家也都採用MOOVO，並增加安全保險。

(中時 )