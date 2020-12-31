民政局副局長周瑺玫代表市長盧秀燕至現場見證。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府配合行政院全民防衛動員準備業務會報指示，積極協助設置各區後備軍人輔導中心辦公室，以利推動全民國防、災害防救及支援防衛作戰等任務，加強與地方後備軍人的連結。昨日在清水區第一公有市場舉行「清水區後備軍人輔導中心服務處」揭牌，民政局副局長周瑺玫代表市長盧秀燕至現場見證，期勉提升後備服務品質與效能，成為造福社會的安定力量。

周瑺玫表示，後備軍人輔導中心負責執行後備軍人服務、聯繫、訪問、慰助及國軍人才招募等業務工作，並於災害發生時動員後備能量為民服務；清水區後輔中心服務處成立後，代表台中市後輔中心在29區都有專屬的辦公處所，服務網絡全面深入鄰里，以嶄新面貌提供全方位服務。

周瑺玫期勉所有的後輔中心幹部，能在今年奠定的良好基礎下，與區公所持續密切合作，協力推動地方後備軍人業務，擴大服務面向，並完善執行各項後備事物，發揚全民國防理念。

清水區長蔡慶生表示，後備軍人輔導中心與區公所之整合，更能強化後備幹部地方服務面向，期許雙方持續深化合作，提昇服務品質與效能。

清水區後備軍人輔導中心主任林宗保表示，辦公室的設置將有助於加強後備軍人服務與聯繫，並順利推動地方各項後備事務；台中市後備指揮部指揮官邱孟俊上校感謝各方的支援與協助，並表示後輔中心是鏈接地方與社會的重要橋樑，服務處將擴大後指部與地方的服務端，延續服務面向，全力推展全民國防工作。

(中時 )