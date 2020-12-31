疫苗利多消息，能源和材料領漲，推動美股四大指數收高，台股開盤也再創新高，站上14700點之上。不過，電子股今天休兵，指數呈現狹幅震盪表現，預估成交金額約2500億元。

分析師指出，雖然國內外都面臨疫情的影響，但資金行情未止，台幣維持升值的強勁表現，今天為封關日，台股將收月線及年線，都可望拉出長紅表現，可說是風光告別2020年。

全球央行及研究機構對於明年經濟成長率看法樂觀，台灣也持續調升2021年經濟成長率預測，且量化寬鬆的政策不變。目前資金相當充沛，假若明年全球資金動能未產生明顯的變化，仍看好2021年持續寫下歷史新高。

台灣12月製造業PMI指數續揚0.1點至61.2，景氣增長動能一路延續到年底，其中新增訂單攀升到69.4，增幅4.6點，為過去循環擴張最快情況，反映電子業獨強而傳產業也逐漸復甦的格局。在技術面多頭格局未變，未出現帶量長黑前，採順勢操作。

(時報資訊)