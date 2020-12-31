台揚(2314)2021年營運釋出回溫訊號，包括Mobile產品線、O-RAN趨勢等帶動下，均為長線營運動能，且台揚月初甫拿下美國Dish大單，明年營運不看淡，台揚今股價開高走高，股價大漲3%以上，站穩5日線、月線。

台揚今年受到疫情影響，基地台需求、衛星電視市場持績萎縮，累計前三季每股虧損0.24元，以產品組合營收占比來說，VSAT占比27%、LNB占比37%、Mobile占比35%、其他則為1%，VSAT產品線營收年減47%，主要是受到疫情衝擊，客戶延後發射時間至明年下半年後，而LNB產品線營收年減32.6%，則是因衛星電視持續被OTT產品取代所致，此下滑趨勢預計在2021年會延續，但VSAT、Mobile產品線則預估會持續成長，其中又以Mobile產品線成長幅度較大。

美國Dish在於12月初公告其5G O-RAN架構將採用台揚的RU產品來建置，建置目標為2022年上半年達全美20%人口覆蓋、2023年上半年達70%人口覆蓋與總計約15000台5G基地台需求，O-RAN產業的後續發展趨勢，將成為台揚長線利基，因0-RAN產品因包含軟體，故可以帶動毛利率表現優於原本代工RU線，有利於將帶動台揚整體毛利率向上，現階段仍處測試階段，預估明年下半年將配合客戶建置需求開始小量出貨。

5G在全球商轉規模持續擴大，O-RAN(Open radio access network)將逐漸成為5G佈建新典範，原因在於其具備低成本與建置彈性優勢，台揚既有的RRH(Remote radio head)的EMS商業模式，受益於O-RAN趨勢可望升級至O-RU(Open radio unit)的ODM/JDM商業模式，屆時將帶動毛利率明顯成長，且新一代的RU支援O-RAN 聯盟的分散式架構，能夠讓營運商提高部署彈性，降低部署成本，預期將成為網通與系統業者長線成長動能。

今年因為疫情關係，台揚VSAT延後發射，但據悉目前仍有客戶在接洽當中，主要產品會以地面站為主，未來台揚會持續拓展至使用者終端，也預期2021年低軌道衛星相關開始少量出貨，2022年可望開始增量。

(時報資訊)