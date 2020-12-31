投資臺灣事務所通過台聚(1304)、亞聚(1308)以及興普科技等3家企業根留臺灣方案申請，總計斥資近41億元擴大投資。目前「投資臺灣三大方案」已吸引770家企業約1兆1703億元投資，創造97,998個本國就業機會。其中根留企業則有97家投資約1789億元，帶來1萬3106個就業機會，後續尚有36家企業排隊待審。

台聚集團旗下台聚、亞聚，生產的主要石化原料廣泛應用在太陽能板、鞋材、衛材、包裝材及日常所需各種塑膠用品等，近年更持續開發特殊規格利基產品，拓展光學材料、生醫檢測、綠能及醫材市場等高附加價值領域，透過高值化與差異化商品持續保有高度競爭力。

在國際經貿情勢動盪競爭激烈下，為掌握穩定原料供應來源及合理價格，鞏固量與質的優勢，台聚、亞聚配合高雄市政府都市更新計畫及「臺灣國際商港未來發展及建設計畫」，計劃共斥資逾32億元，在高雄港洲際貨櫃二期石化油品中心興建石化儲槽及相關智能設備，帶動傳產供應鏈投入智慧製造與高階石化商品領域。

興普科技本次將斥資逾8億元，在桃園蘆竹區現有廠房增設22條智慧化產線，加速數位轉型，興普是國內唯一一家少量多樣印刷電路板(PCB/PCBA/EMS)in house全製程一條龍製造商，在5G議題拉抬下，載板與HDI需求強勁，推升PCB產值，興普期望藉此次擴大投資，逐年提升5G通訊、國防航太及半導體測試板生產比重，奠定產業供應鏈重要策略夥伴的地位。

(時報資訊)