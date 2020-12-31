政府各部會陸續祭出打炒房措施，業者觀望情緒瀰漫，代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2020年12月分數降至35.4分，較11月份(37.1分)減少1.7分，分數終止連二個月上揚，對應燈號則已連續八個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量與廣告批數等三項分數下降，來人組數和成交組數持平，只有議價率分一項分數上升。

由於政府打炒房進階成打房，重擊業者的推案與銷售信心，12月推案量快速縮小，12月預售屋推案量大減至約600億元，12月新釋出的成屋續降至約700餘戶。不僅如此，大多數業者均減少廣告投放量，以免引發相關單位關注，導致12月報紙建案廣告批數摔至約0.35萬批，創下統計以來新低。政府打房尚未打倒不動產業者，但國內三大報系反而成為第一批受災戶，比今年2月疫情初期創下的歷史低點0.42萬批還慘。

何世昌進一步指出，因政府接連出手打炒房，以及實價登錄2.0通過，預期觀望的氛圍會更濃厚；更何況，接下來房市就要步入一、二月傳統淡季，風向球分數應無大幅提升的可能，整體市場應會呈現文火慢燉的狀況。

在新建案市況方面，原以為看屋來客量會持續減少，但結果頗為意外。12月風向球追蹤的指標案平均來人組數約29.3組，較11月(29.2組／週)略增約0.1組／週，中止連續三個月下滑。

但12月風向球追蹤的指標案成交組數卻降至2.6組，較11月(2.9組)減少0.3組／週。何世昌指出，12月市況透露出在打房風頭籠罩之下，想要趁機撿便宜的潛在購屋族出籠，但可能發現建案價格不跌反漲，因此出現買氣稍轉觀望的情況。

(時報資訊)