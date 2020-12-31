儘管藥廠阿斯利康(AstraZeneca)宣稱，已經提供足夠的數據給歐盟監管單位，然歐洲醫藥署(EMA)在本周稍早仍表示，該公司提供的數據不夠，要批准則需要更多的數據。

EMA表示，阿斯利康沒有提供足夠的細節和數據，無法為其與牛津大學共同開發的藥劑提供有條件的市場授權。

阿斯利康一直對EMA提供滾動式的數據，並表示將繼續與EMA合作。

英國藥物監管單位在周三率先批准了阿斯利康/牛津疫苗。

EMA最新一份聲明中表示，已收到12月21日最新的臨床數據包裹。

德國首席疫苗官員則在周三樂觀表示，認為歐盟將很快地批准牛津疫苗。

歐盟國家正在尋求填補疫苗供應鏈，目前歐盟僅通過輝瑞/BioNTech疫苗的使用。

身為歐盟人口最大國家，德國接種疫苗進度快速，但是媒體報導指出，部分接種中心出現暫時的供應短缺。柏林市、布蘭登堡和巴伐利亞邦都有輝瑞疫苗短缺的抱怨聲，德國衛生部指出，1月8日和1月18日將有進一步的運送。

德國周三出現破紀錄的突破千人的死亡數。

德國一醫學研究中心主管表示，歐盟採取滾動式審查，所以一旦有新的正式申請提交，單位將會很快地做出批准決定。

(時報資訊)