終於要告別多災多難的2020年，在31日這天，中國人壽董事長郭瑜玲亦要告別工作近18年的公司，展開退休生活，郭瑜玲31日一早即給中壽員工一封信，感謝團隊的相知相惜與相挺，她也相信中壽未來各項績效指標，依舊會是業界的楷模。

郭瑜玲是本土壽險公司第一位女性總經理，大學學的是商業設計、個性十分浪漫，從小學芭蕾、畫畫、書法想走藝術這條路的人，卻在30多年前加入南山人壽，莫名奇妙的走上保險這條路，而且一走就是快40年，且跟著前老闆王銘陽快40年，在2020年自王銘陽手中接下中壽董事長一職，成為大型民營壽險第一位女董事長。

郭瑜玲在2003年與王銘陽一起加入中壽，當時中壽總資產約1,100億元，還有不少不良資產，到2020年9月底，中壽已是總資產2.13兆元、國內第五大壽險公司，近18年資產增加18倍以上；且今年前11月中壽稅後獲利161.88億元，每股稅後獲利3.42元，中壽亦是2020年大型壽險公司中，唯一獲准發現金股利者。

從壽險債券女天后，到本土老壽險公司第一位女總經理，又是民營大型壽險第一位女董事長，郭瑜玲對數字極為敏感，工作時很理性及嚴格，但私下卻還保持天真浪漫的一面，會為了老公、兒子一句話或一個貼心的動作，開心很久，看到美麗的景色會佇足不捨離去，在當上中壽總經理之後，郭瑜玲還在忙碌工作之餘，堅持學鋼琴，也會堅持自己跪下來一塊磁磚、一塊磁磚的擦地板紓壓。

12月31是郭瑜玲在中壽工作最後一天，出任中壽董事長不到一年，郭瑜玲表示，會帶著中壽同仁滿滿的愛、滿滿的祝福，好好照顧自己，過退休後的生活，她也謝謝中壽同仁近18年的相知、相惜與相挺，也相信中壽未來各項績效指標依舊會是壽險業的楷模，郭瑜玲表示自己將永遠以中壽為傲。

(工商 )