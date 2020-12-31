華藝公司和大陸資料庫業者合作收錄台灣學生的碩博士論文引發爭議，國家圖書館今天表示，「台灣博碩士論文知識加值系統」及「台灣期刊論文索引系統」，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，使用者可於系統上免費下載已獲作者授權之電子全文，促進學術成果公開傳播。

我國論文資料庫業者華藝和大陸資料庫業者合作，收錄台灣學生的碩博士論文，但其中將涉及主權的文字「國家」、「國立」改掉或刪除，例如「國家奈米元件實驗室」改為「台灣奈米元件實驗室」，「國家實驗研究院」成了「台灣實驗研究院」，「國立台灣大學」改成「台灣大學」，引發爭議。

國圖為國內學位論文法定送存單位，他們建置「台灣博碩士論文知識加值系統」，網站平均每年檢索次數可達5000萬以上，單日最高使用人次達160萬次；截至109年12月為止，收錄全國各大學校院的學位論文書目與摘要已超過122萬筆；凡使用電子郵件信箱註冊成為系統會員，即可免費使用近55萬筆已獲作者授權公開的電子全文。

至於「台灣期刊論文索引系統」以「開放取用」精神提供服務，開放免費查詢、閱覽，以及透過網路免費提供已獲授權的期刊論文全文。系統至今收錄期刊超過5500種，建檔期刊篇目逾276萬筆，已掃描影幅累計約2694萬，獲得出版者正式授權於網際網路公開免費公眾使用的期刊文獻篇數約計42萬篇，資料庫每年使用人次達1134萬之多。

針對未獲作者授權之期刊論文及學位論文，國圖也推出「知識快易達」服務，提供資料影印快送服務申請。國圖接獲使用者申請並確認需求後，3日內將館藏論文及期刊資料影印外送或掃描傳遞給使用者，並於入口辦證處設置知識快易達取件窗口，使用者不用入館查詢資料即能取件，同時也可以採自付郵遞費用方式，送至使用者指定地點。

國圖館長曾淑賢盼各界一同支持「公開共享」的理念，透過國圖線上授權機制，踴躍授權期刊論文及學位論文著作公開，使這些由教育部支持之公共資料庫因作者之貢獻而更加豐富；將研究成果分享給大眾，減少壟斷、阻絕抄襲，讓知識廣為傳播。

(中時 )