隨著新冠肺炎疫情再度升溫，加上英國新冠變種病毒案例確定移入，目前已有9縣市改為線上直播跨年，而全台最大的台北跨年卻決定照辦，只將8萬人數砍半成4萬人，引起不小爭議，連自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華都留言摻一腳，然而他一發聲又掀起網友怒火。

目前桃園、基隆、台南、台中、高雄、宜蘭、嘉義縣、嘉義市、屏東縣，已於30日晚間宣布跨年晚會改為線上直播，而台北市長柯文哲也在臉書宣布，要不要舉行台北跨年晚會會於今日早上宣布，引發網友湧入灌爆，希望台北別成為防疫破口。

而備受爭議的鄧佳華也在貼文底下留言，支持跨年晚會要舉辦，「台北一定要舉辦跨年，因為粉絲們期待我現場唱心凌（註：歌手王心凌）的歌」，一番話讓他立刻被大批網友群起攻擊，「沒有人期待」、「我會扁你」、「不要強Ｘ別人耳朵」、「你唱歌能聽嗎？」、「你還是不要你嘴巴一打開病毒就出來」。

鄧佳華留言遭網友圍攻。(圖/翻攝自柯文哲臉書)

柯文哲早上10點宣布跨年晚會續辦，讓網友們再次群起激憤，「不要做後悔的事情，就來不及了」、「跨年晚會每小時要進廣告一次，播放防疫大作戰影片」、「最可笑是柯市長作為一位醫生，竟然還決定「如期舉行」，全世界都在抗疫，為何非舉辦不可呢」。

(中時新聞網)