美國食品藥品監督管理局（FDA）終於在本月中旬批准輝瑞（Pfizer）疫苗緊急使用，但據美媒《ABC》旗下聖地牙哥新聞頻道KGTV報導，一名護理人員在接種輝瑞疫苗後一周後，經檢測仍確診新冠病毒，引起疫苗效用疑慮。對此，醫學專家與輝瑞表示，身體需要更多時間才能建立起完整保護。

報導指出，加州一名護理師馬修（Matthew W.）於18日在臉書上表示，當天接種輝瑞疫苗後，除了手臂略感痠痛之外，並沒有其他副作用。不過就在6天後的聖誕夜，馬修在新冠肺炎病房值班過後，出現身體發冷、肌肉痠痛與疲倦乏力等發病症狀，並經篩檢後次日收到陽性報告。

聖地牙哥家庭健康中心傳染病專家拉默斯醫師（Christian Ramers）表示，根據疫苗臨床實驗，起碼需要10至14天才會開始產生防禦力；第一劑僅會產生50%防禦力，直到施打第二劑才會提升至95%。

據路透社報導，輝瑞公司也透過聲明指出，將重新檢視該案可取得的所有資訊，以及任何接種後仍出現確診的相關報告，「根據我們的第三階段安全與有效性研究，在接種10天後，疫苗可提供部分對抗新冠病毒的防禦性，直到第二季之後才能建立起完整防禦性」，這也說明了施打第二劑的重要性。聲明也指出，在接種之後，個人仍可能因先前或接種不久後接觸病毒而染疫。

不過，美媒《ABC》先前報導也指出，在美國政府推出的疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）中，預計要在年底前讓2000萬人接種疫苗，如今僅200萬人注射第一針疫苗，若按照此接種進度，美國恐須10年時間才能讓足夠民眾接種並藉此控制疫情。

(中時新聞網)