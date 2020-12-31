無緣挑戰4連霸的樂天桃猿在季末進行教練團陣容調整，2021年球季首席教練由林振賢接任，一軍打擊教練延攬美國籍教練Charles Poe（譯名：鮑伊）擔任，一軍投手教練則是由旅日名將許銘傑出任。

新任樂天一軍打擊教練的鮑伊，結束球員生涯後，先後擔任藍鳥隊、白襪隊小聯盟打擊教練，從事棒球事業超過30年，小聯盟執教經驗超過15年，經驗豐富且紮實，球團希望倚重鮑伊的教學經驗，培育更多可用之兵，協助球員養成更完整的觀念。

原二軍打擊教練林政億將調整至一軍輔助教學，原一軍打擊教練蔡建偉則是回到二軍貢獻。此外，一軍投手教練曾翊誠回到二軍擔任投手教練，協助林敬民培訓投手。

原一軍守備教練蔡昱詳與二軍內野教練陳雁風職務對調，陳雁風將負責一軍守備教務，至於其他的教練則是維持原職不作更動。樂天全體教練團陣容底定，全隊預計在1月12日展開春訓。

【一軍教練團】

總教練 曾豪駒

首席教練 林振賢

內野教練 陳雁風

投手教練 許銘傑

打擊教練 鮑伊（Charles Poe）

助理打擊教練 林政億

牛棚教練 林英傑

投捕教練 劉家豪

體能教練 劉品辰

助理體能教練 洪全億

【二軍教練團】

總教練 劉榮華

投手教練 林敬民

投手教練 曾翊誠

捕手教練 許躍騰

守備教練 蔡昱詳

打擊教練 蔡建偉

體能教練 杜正文

(中時 )