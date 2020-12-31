縣府與虎尾鎮公所聯合籌辦的元旦升旗典禮與健走，健走取消，升旗改線上直播。（周麗蘭攝）

雲林縣今年有劍湖山世界、斗六市公所、西螺鎮公所籌備跨年晚會，疫情之故許多大型跨年晚會都改線上直播，雲林縣這三場都維持，西螺大橋跨年晚會將實名制進場，禁止飲食。至於縣府與虎尾鎮公所聯合籌辦的元旦升旗典禮與健走，健走取消，升旗改線上直播。

雲林縣長張麗善今（31日）表示，雲林縣政府沒有舉辦跨年晚會，都是由企業和鄉鎮公所舉辦，基本上不鼓勵參加，盡量線上直播，防疫優先，由主辦單位自行決定。

張麗善表示，雲林縣政府和虎尾鎮公所舉辦的元旦升旗典禮在線上直播，但不鼓勵健走， 3000多份早餐會發放給縣內的弱勢團體。虎尾鎮公所剛已也宣布，健走活動取消辦理，升旗典禮若民眾到現場觀禮，須配合現場工作人員實施防疫措施始可進場，但不發早餐。

斗六市公所表示，今天（31日）下午18時於斗六市環保運動公園舉辦「星耀跨年夜，斗六亮起來-膨鼠森林市集跨年音樂派對」及「斗六市元旦升旗典禮暨健走活動」如期舉行，會場四周封閉管制，只有單一出入口，須全程戴口罩。

西螺鎮公所表示，「High翻西螺-2021跨年晚會」，活動現場將設置管制入口，現場實施紙本實名制，請參與民眾填寫姓名、連絡電話、體溫，並且確實配戴手機、口罩，符合規定者才得以入場，除補充水分外，全面禁止飲食。

(中時 )