大陸國務院聯防聯控機制今天發布，國藥集團研發的新冠滅活疫苗，已獲國家藥監局批准附條件上市，為大陸首款獲准上市的新冠病毒疫苗。

據大陸國藥集團中國生物北京公司官網公佈，據3期臨床試驗期中分析資料結果顯示，國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗接種後安全性良好，免疫程式2針接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52％，疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病的保護效力為79.34％，達到世界衛生組織及國家藥監局的相關標準要求。

大陸國家衛健委副主任曾益新在記者會上表示，今年6月份，按照依法依規批准的《新冠病毒疫苗緊急使用方案》，採取小範圍對高風險人群開展緊急接種。到11月底，累計接種超過了150萬劑次，其中約6萬人前往境外高風險地區工作，沒有出現嚴重感染的病例報告，疫苗的安全性得到了充分證明，有效性也得到了一定的驗證。

他又指，大陸於12月15日正式啟動了大陸重點人群的接種工作，半個月來，全國重點人群累計接種已經超過了300萬劑次，加上之前的150萬，充分證明了疫苗安全性良好。

他說，當然也發生了一定比例的不良反應，主要的表現是一些局部的疼痛、局部的硬結等情況，輕度發熱的病例大概不到0.1％，過敏反應等比較嚴重的不良反應發生率大約為百萬分之二。這些情況經過及時處理，都得到了很好的治療。

他指出，下一步，隨着今天批准附條件上市，將全面有序地推進老年人、有基礎疾病的高危人群接種，後續再開展其他普遍人群的接種。

大陸科技部副部長徐南平表示，到目前為止，中國5條技術路線14個疫苗已經進入臨床試驗，其中3條技術路線5個疫苗進入3期臨床試驗。

(旺報 )