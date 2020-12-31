因應疫情變化，高雄市府宣布31日晚間跨年晚會不開放民眾進場，線上直播則照原訂規畫，然而，儘管舞台區不開放進場，灣區仍可欣賞光影秀及煙火，不排除還是會出現人潮，市府除了鼓勵市民待在家中觀看直播，也表示將加派人力巡迴舉牌，要求觀看民眾戴口罩、禁飲食。

高市副市長史哲31日上午率相關局處對外說明「跨百光年」後續措施，他說今年高雄適逢更名百年，系列活動從12月24號到1月3號，也包括今晚原本將登場的跨年晚會，昨天晚上市府正式宣布因應疫情變化，跨年3個舞台演出均不開放觀眾進場。

史哲指出，管制的區域第一個是蓬萊商港區，大港橋也會封閉，第二個高雄流行音樂中心的戶外舞台，也會用格柵、拒馬隔開，海上舞台原本就是天然護城河，演出繼續，但不會有觀眾進入。

他強調，半個小時一次的定目秀，及今晚上7時45分海上舞台的和瘟押煞，8時15分的無人機、11時15分高市交在海上舞台的演出，及在演出過程中伴隨的倒數，倒數後的300秒百年大港花火及無人機表演均會進行，並透過中華電信MOD多達4個視角的頻道直播，「這次疫情的因素，反而讓高雄成為所有縣市在線上最完整、豐富的一個管道」。

不過，3個群聚密度最高的舞台雖然不開放，民眾仍可至11至15號碼頭等其他灣區公共區域，欣賞無人機、光影秀、煙火，市府將安排機動人員現場巡迴舉牌，要求民眾落實全程戴口罩、禁飲食的防疫措施。

交通局長張淑娟表示，由於還是有些開放空間，所以，五福路橋下午5點開始交通管制，其他周邊路段也會彈性管理跟疏導，原本為方便民眾通行會場所規畫的中央公園站、西子灣站等2條接駁公車將取消。

捷運局長吳義隆則說，捷運與輕軌的收班時間，依照原訂計畫維持到凌晨2點。

此外，市府與議會合辦的元旦升旗，民政局長閻青智指出，經過雙方溝通討論，將把地點改在高市議會，早上8點舉行簡單隆重的升旗儀式，原定的表演節目均取消，也不開放民眾入場，而原訂現場發放5000張一卡通，後續將開會討論再另行公告。

(中時 )