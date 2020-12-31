今天上午，大陸國務院聯防聯控機制發佈，國藥集團中國生物新冠滅活疫苗已獲得大陸國家藥監局批准附條件上市。已有的數據顯示，保護率為79.34％，實現安全性、有效性、可及性、可負擔性的統一，達到世界衛生組織及國家藥監局相關標準要求。後續，疫苗免疫的持久性和保護效果還需持續觀察。

大陸國務院聯防聯控機制表示，這一成果來之不易，大陸疫苗上市為全球戰勝疫情注入信心，也為疫苗成為全球公共產品提供有力支撐。

今日上午，在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，大陸國家衛健委表示，大陸疫苗研發始終處於全球第一方陣。已經啓動重點人群疫苗接種工作，將有序開展接種，符合條件群眾實現應接盡接。

大陸國藥集團中國生物經統計分析，新冠病毒滅活疫苗 Ⅲ 期臨床試驗期中分析數據結果顯示：國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗接種後安全性良好，免疫程序兩針接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52％，疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病的保護效力為79.34％。

(中時 )