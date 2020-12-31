日本「國民AV女優」三上悠亞，曾是女團SKE成員，外型甜美又有F奶傲人上圍，轉戰AV界成為新一代女帝，向來不吝於展現好身材的她，近日受邀上「禁斷Boys（禁断ボーイズ）」的YouTube頻道，露出超兇車頭燈，讓大家都看傻。

三上悠亞近日受邀上禁斷Boys的YouTube頻道，化身模特兒讓他們拍攝，測試那位成員能忍耐三上的性感誘惑，只見她本來穿著一件黑色長袖洋裝，包緊緊只露出美腿，沒想到在遊戲過程中，她也把衣服直接往下拉，彈出渾圓F奶，畫面相當震撼，讓禁斷Boys都忍不住偷看，還直呼她胸部很大。

三上悠亞拉下衣服彈出F奶。(圖／翻攝自YouTube)

後來她更直接坐在撞球檯上，身體趴下打球，一對豪乳呼之欲出，事業線更是深邃，讓禁斷Boys再次失控，養眼鏡頭讓網友也快暈了，大讚她超可愛，「這企劃太讚了」、「身材太好了，我喜歡」。

三上悠亞性感打撞球。(圖／翻攝自YouTube)

此外，她替明年拍攝的月曆也曝光，有穿上薄紗禮服的清純扮相，也有只穿內衣的性感打扮，形象多變，也讓粉絲相當期待和收藏。本來是偶像的三上悠亞，轉戰AV界更受歡迎，成名後一度想回歸偶像，但卻未能順利轉型，性感形象還是深植人心。

三上悠亞性感誘惑。（影／取自YouTube)

(中時新聞網)