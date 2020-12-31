4歲男童偷溜出門，新北市永和警分局警員協助與家人團圓。（永和警分局提供）

4歲男童27日晚間8時許竟趁著家人家務繁忙不注意，偷溜出門在新北市永和區竹林路奔跑，中正橋派所警員邱柏偉及張凱傑剛好巡邏經過發現男童在馬路上奔跑也沒大人陪同，擔心王姓男童發生危險，先將男童帶在身邊並在附近店家詢問是否有人認識男童。

當時天色已經昏暗也都沒人認識先將其帶回派出所照顧，並向分局勤務中心通報，清查是否有民眾報案協尋走失孩童，過不久王姓男童的祖父焦急的至永和分局警備隊報案稱其孫子不見了，經王姓老翁描述男童的特徵與中正橋派出所協尋的男童相符，立即請其祖父趕往派出所將小孩領回，家屬頓時放下心中大石。

據了解，王姓男童因貪玩，趁家人未留意出門玩耍，但超過平時活動範圍，找不到回家的路，祖父在派出所見到孩童平安無事，頻頻向員警深表感謝。

警方呼籲，家長應隨時注意孩童動態，勿因一時不察而發生憾事，並可教育孩子走失時能求助之管道，以免發生危險。

(中時 )