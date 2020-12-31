勞保紓困貸款預計從1月8日受理至1月22日開放申請！只要參加勞保年資滿15年、未欠繳勞保保險費及滯納金及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息的勞工，即可向至土地銀行臨櫃或網路申請貸款10萬元、額度最高可達200億元，約可讓20萬名勞工申請。

勞保局今日公告，明年勞保紓困貸款開辦流程，民眾可透過包括臨櫃、網路及郵遞等3種方式申請。勞保局表示，只要被保險人符合包括生活困難需要紓困、截至1月22日止勞保年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息，無需手續費，即可申請借貸10萬元。

勞保局說，貸款期間為3年，而前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息；如借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3389元。

勞保局保費組組長劉金娃說，此次勞保紓困貸款與今年5月因應疫情開辦的「勞工紓困貸款」不同，即使今年5月間有向各銀行申請的話，只要符合相關資格仍可以申貸。

(中時 )