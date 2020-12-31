中租-KY(5871)2020年營運在新冠肺炎疫情逆風中仍穩健成長，前11月每股大賺11.13元，續創同期新高，帶動近日股價高檔走揚，今（31）日在買盤敲進下開高走揚，最高上漲2.1％至170.5元，再創上市新高價。隨後漲勢略見收斂，早盤維持逾0.5％漲幅。

中租3月中股價受股災拖累而下探77元的近2年半低點，後一路震盪走高至11月中的167.5元，8個月漲幅達近1.18倍。歷經約1個月高檔修正後，股價於151.5元位置止跌回穩，近日跟隨大盤驚驚漲。三大法人本周轉站多方，迄今買超達1953張。

中租11月自結合併營收52.64億元，月增1.81％、年減1.2％，仍創同期次高、歷史第3高。歸屬母公司稅後淨利14.77億元，月減2.85％、年增7.33％，仍創同期新高、歷史第5高。每股盈餘（EPS）1.07元，略低於10月1.1元、優於去年同期1.03元。

累計中租前11月自結合併營收540.35億元、年增1.56％，歸屬母公司稅後淨利153.75億元、年增8.27％，每股盈餘11.13元、優於去年同期10.69元，三者均續創同期新高。觀察各地區獲利狀況，台灣、中國大陸及東協分別為成長20％、11％、11％。

中租表示，今年營運動能自第二季起逐季回溫，本季向來為融資業務旺季，預期將是成長動能較強的一季，應收帳款將續朝成長達10％區間高標努力。為因應海外發展計畫，中租啟動「2021中租亞太MA計畫」，預計召募20名儲備幹部（MA）。

中租除了在中國大陸設有近50處據點外，亦進軍布局東協地區的泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓與新加坡6國市場，印尼子公司則持續籌設中。投顧法人看好中租今年每股盈餘可望突破12元、明年可繼續創高。中租不評論法人預估數據。

(時報資訊)