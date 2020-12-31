據《環球時報》報導，大陸國家藥品監督管理局副局長陳時飛31日宣布，大陸國家藥監局已於30日附條件批准了國藥集團中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗註冊申請。此外，大陸科技部副部長徐南平31日表示，大陸5條技術路線、14個疫苗進入臨床試驗，其中3條技術路線、5個疫苗進入Ⅲ期臨床試驗。

大陸國藥集團30日發布消息稱，經統計分析，國藥中國生物北京公司新冠病毒滅活疫苗三期臨床試驗期中分析數據結果顯示，該疫苗接種後安全性良好，免疫程序兩針接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52％，疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病（COVID-19）的保護效力為79.34％，數據結果達到世界衛生組織相關技術標準及國家藥監局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關標準要求。

公開資訊顯示，國藥中生的新冠滅活疫苗此前已在多個國家和地區進行三期臨床試驗，且獲批在大陸國內緊急使用，在緊急使用和海外三期臨床試驗中，沒有出現嚴重不良反應的報告。日前，國藥中生北京公司的新冠滅活疫苗已於本月初在阿聯酋和巴林獲得上市批准。

此外，大陸國務院31日舉行聯防聯控機制記者會，大陸科技部副部長徐南平說，到目前為止，大陸5條技術路線、14個疫苗進入臨床試驗，其中3條技術路線、5個疫苗進入Ⅲ期臨床試驗。

(中時 )