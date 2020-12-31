台北市跨年晚會縮減管制區人數照常舉辦，市長柯文哲31日表示，用理性、務實的態度，做最嚴謹的準備，不要被不理智的恐懼打敗，希望克服台灣要面對的困難，跨年晚會將是跨國的祈福行動，也向全世界展示台灣揮別2020，勇敢前進2021。

柯文哲今早宣布跨年晚會照常舉辦，他表示，要建立一個理性、務實，用科學數據決定政策的國家，因此，雖然國外疫情相當嚴峻，但到目前為止台灣沒有社區感染證據，昨晚也和衛福部長陳時中確認台灣疫情沒有新的變化，並無社區感染案例，紐西蘭機師案例也過監測期。

他指出，台北市對防疫嚴格遵守SOP，最外面一層是邊境管制，包括防疫旅館和居家檢疫，先前出現俄羅斯芭蕾舞團發現案例，就堅決要求停辦，因為一旦突破會造成麻煩，希望用邊境管制方式把全世界疫情擋在外面。

柯文哲說，若突破第一層的話，馬上要做疫調、治療、限縮、消毒，盼用這兩層擋住疫情，若突破防護出現社區感染，按不同人數也有不同管制方式，1例不明社區感染就提升防護措施，有15例要停辦大型活動，1000例就得封城。

他認為，在還沒有出現不明社區感染，按目前防疫措施，搭公車、捷運到公共區域戴口罩，還是用一個做最適當準備，不要被不理智的恐懼打敗，到目前為止，台灣在防疫上最成功的地方，並不是確診案例少，而是對整個社會生活干擾最低，2020只有兩個國家GDP是正成長，台灣是其中之一。

柯文哲強調，北市用理性、務實的態度，做最嚴謹準備，希望克服台灣要面對的困難，跨年晚會是跨國的祈福行動，也向全世界展示台灣揮別2020，勇敢前進2021。

(中時 )