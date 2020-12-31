富旺（6219）受惠工業區土地處份利益與股市投資獲利豐厚，外資已連續5個交易日買超1,700多張，今日早盤量價齊揚、股價最高衝上21.10元的波段新高，漲幅逾7.5%，成交量逾6500張。

富旺今年第4季於台中市西屯區台灣大道旁推出「富旺天際W 0NE」預售新案，總銷28億元，目前銷售量破7成，預計2024年完工。

富旺建設事業處總經理林宗毅表示，2021年將一舉推出5個新案，包括新竹湖口「站前新時代」、苗栗造橋「文湖大鎮」、高雄楠梓「富旺璞森」、台中龍井「森境大院」及新竹湖口「沐林森藏」，總銷32億元。

富旺目前全台在手共有17個建案，總戶數1,919戶，總銷114.09億元。林宗毅表示，富旺不僅在全台積極佈局推案，也持續獵地囤貨，今年8月取得台中市向上路與忠明南路口的「麗人理容KTV」土地，目前已過戶完成，未來規劃打造一棟21層樓高的住宅大樓案。

(工商 )