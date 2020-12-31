大陸人力資源社會保障部（簡稱人社部）近日通知指出，調整年金基金投資範圍，將年金基金投資權益類資產比例的政策上限提高10個百分點，合計不得高於投資組合委託投資資產淨值的40％，與全國社保基金權益類投資比例持平。

路透報導，人社部表示，按現有年金市場規模測算，此次權益比例上限的提高，理論上將為資本市場帶來人民幣（下同）3,000億元的增量資金。新規將於2021年1月1日起實施。

該通知擴展投資範圍，允許年金基金透過股票型退休金產品，或公開募集證券投資基金投資港股通標的股票。新增國債期貨、資產支持證券、同業存單等品項，並將基礎設施債權投資計畫擴展為債權投資計畫（即新增不動產債券投資計畫）。

同時，對政策性和開發性銀行債券、永續債、非公開定向債務融資工具、私募公司債等之前界限不清晰的品項予以明確，納入年金投資範圍。通知還首度要求年金基金投資應當按照穿透式管理要求，明確約定投資的底層資產符合年金基金投資範圍。

在調整出投資範圍方面，刪除萬能保險產品及投資連結保險產品，調出保證收益類和保本浮動收益類商業銀行理財產品，並刪除特定資產管理計畫。

2014年10月，大陸建立職業年金制度，2020年底前全國職業年金市場化投資營運工作全面落實。截至第三季，制度已涵蓋近6,600萬名職工，基金累計規模逾3.1兆元。2007至2019年企業年金基金平均年化收益率達7.07％。

(工商 )